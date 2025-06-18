فلاورد تحتفي بيوم الأب بمبادرة مجتمعية مؤثرة في مستشفى كليمنصو الطبي في دبي

بمناسبة يوم الأب، تعاونت فلاورد، لوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، مع مستشفى كليمنصو الطبي في دبي للاحتفاء بالآباء بطريقة إنسانية ومميزة.

أُقيمت المبادرة يوم الجمعة 13 يونيو، حيث قامت فرق فلاورد بتقديم هدايا رمزية للآباء في قسم الولادة، مرحّبة بدورهم الجديد كآباء، وللآباء في قسم الأطفال، تكريماً لمرافقتهم لأبنائهم خلال لحظات حساسة. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية دور الأب، ورفع مستوى الوعي حول يوم الأب الذي لا يزال غير معترف به بالشكل الكافي في معظم أنحاء المنطقة.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بقيم التقدير والمشاعر الصادقة، أردنا أن نُظهر بأن لحظات الأبوة تبدأ منذ اللحظة الأولى. سواء كان الأب يحتضن مولوده الجديد أو يواسي طفله أثناء رحلة العلاج، فهي لحظات تستحق التقدير والاحتفاء.

وهذه المبادرة هي جزء من سلسلة من الجهود المجتمعية التي تسعى فلاورد من خلالها إلى إبراز قيمة العلاقات الإنسانية والاحتفال بالمناسبات التي تعزز التواصل العاطفي، خاصة تلك التي لم تأخذ حقها بعد.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.