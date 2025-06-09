8 نصائح لتفادي خشونة الركبة

يعتبر مفصل الركبة من أكبر وأهم مفاصل الجسم، إذ إنه يساعد على الوقوف والمشي والتوازن وكذلك الحركة، في الوقت الذي تعتبر مشكلات هذا المفصل شائعة بين الناس وأبرزها مشكلة لا يمكن تجنبها وهي خشونة الركبة، لأنها قد تؤثر في الحياة اليومية، كما أنها قد تسبب آلاماً في المفاصل الأخرى مثل الظهر والورك والكاحل وقد تؤدي أيضاً لعدم القدرة على التوازن.

هنالك العديد من العوامل التي تؤدي إلى خشونة الركبة وأهمها زيادة الوزن وثني الركبة لأكثر من 90 درجة كوضعية القرفصاء التي تضاعف لأكثر من خمس مرات من ضغط الجسم عليها، ما يسبب التهاب المفاصل، وعامل السن الذي يعمل على تدهور الركبة بمرور الوقت، فيما تزداد الأعراض وتصبح أكثر شدة، ما لم يتلقَ المريض أي علاج، ما يزيد من الشعور بالألم عند الحركة وظهور أصوات فرقعة أثناء الحركة والوقوف، وقد يصيب الركبة احمرار وتورم وحرارة وأحياناً تشوهات تؤدي إما لصعوبة أو عدم القدرة على المشي إطلاقاً.

وهنا أبرز النصائح للوقاية من خشونة الركبة يوضحها لـ«الإمارات اليوم» الدكتور فراس حيدر، أخصائي جراحة العظام.