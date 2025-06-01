مصممون إماراتيون يتألقون على منصة «أسبوع الموضة المحتشمة»

شكلت النسخة الـ10 من «أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة» (ADMFW)، التي نُظّمت أخيراً بجزيرة السعديات في أبوظبي، محطة مهمة في مسيرة الموضة المحتشمة العالمية، إذ جمع الحدث مشاركين من أكثر من 30 دولة، ووفر منصة للإبداع والتبادل الثقافي والتعاون بين مختلف القطاعات.

ونظّم الحدث «ثينك فاشن» و«ريد إيفنتس» بدعم من: «ميرال ديستينيشنز» وصندوق خليفة، إذ احتفى الأسبوع بالموضة المحتشمة قوةً دافعةً نحو الشمولية، والتمكين، والنمو الاقتصادي، كما اجتمع مصممون ومؤثرون وإعلاميون من حول العالم، لعرض تطور الموضة المحتشمة وتأثيرها في الساحة العالمية.

وعكس الحدث رؤية أبوظبي في دعم الصناعات الإبداعية، وتسليط الضوء على المصممين الإماراتيين على نطاق عالمي، وترسيخ مكانة المدينة مركزاً إقليمياً ودولياً للموضة المحتشمة.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لسلسلة «أسابيع الموضة المحتشمة» أوزليم شاهين أرتاش: «فخورون بترك بصمتنا في أبوظبي خلال (أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة)، إذ تجاوز الحدث منصات العرض ليكون منصة عالمية يلتقي فيها الإبداع بالثقافة والتجارة».

وأضافت: «شراكتنا مع جهات مثل (ميرال) و(صندوق خليفة) تعكس التزاماً مشتركاً بتمكين المصممين، وبناء مساحات شاملة للتعبير عن الأزياء الأصيلة».

وأكدت أن المصممين الإماراتيين مستعدون للتألّق أكثر فأكثر على الساحة العالمية، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ نفسها مركزاً حيوياً للموضة المحتشمة.

بينما قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة، موزة النصري: «تتمثّل مهمتنا في الصندوق في تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين، وتوفير المنصات التي تُبرز مواهبهم على الساحة العالمية»، مضيفة: «منحت أبوظبي فرصة فريدة لمصممينا المحليين خلال (أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة) للحصول على انتشار دولي، والتواصل مع قادة القطاع، والإسهام في النمو الثقافي والاقتصادي لدولة الإمارات»، مشيرة إلى أن دعم مثل هذه المبادرات لا يقتصر على الاحتفاء بإرثنا الغني فحسب، بل يُلهم أيضاً الجيل القادم من روّاد الأعمال المبدعين لملاحقة طموحاتهم، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الموضة.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي للتسويق والاتصال والفعاليات في شركة ميرال، تغريد السعيد، إن «استضافة (أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة) للمرة الأولى في العاصمة وعلى جزيرة السعديات، تعكس التزامنا المستمر بدعم المنصات التي تحتفي بالإبداع والهوية الثقافية، والمزج الفريد بين العمق الثقافي والتجارب الراقية التي تتمتع بها جزيرة السعديات، يجعلها منصة ملهمة لحوار الموضة العالمي، مع إبراز أصالة وإبداع المواهب المحلية والإقليمية، وفخورون في (ميرال) بدعم المبادرات التي تعزز التبادل الثقافي، وتؤكد دور أبوظبي المتنامي في تشكيل الحوارات العالمية، لاسيما تلك التي تُكرّم التراث والتعبير العصري معاً».

موزة النصري:

. دعم مصممينا لا يقتصر على الاحتفاء بإرثنا الغني فحسب، بل يُلهم أيضاً الجيل القادم من روّاد الأعمال المبدعين.

تغريد السعيد:

. مبادرة «أسبوع الموضة المحتشمة» تعزز التبادل الثقافي، وتؤكد دور أبوظبي المتنامي في تشكيل الحوارات العالمية.