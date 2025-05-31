فساتين زفاف 2025.. أناقة ليلة العمر بعنوان الفخامة

تمثل الفخامة عنوان موضة فساتين الزفاف في 2025، حيث تتألق الفساتين بقصّات تنطق بالأبهة وتزدان بحليات فاخرة تخطف الأنظار، مثل اللآلئ والزهور ثلاثية الأبعاد.

خصر بارز

وأوضحت رئيسة تحرير مجلة «العروس والعريس» الألمانية، سوزان ليبه - برنارد، أن فساتين الزفاف تخطف الأنظار من خلال القصة الضخمة ذات الخصر البارز، حيث إنها تمتاز بخط خصر منخفض على شكل حرف V.

ويمتاز الفستان بقصة ضيقة وبسيطة في الجزء العلوي مع تنورة ضخمة، ويعد هذا الموديل مناسباً للعديد من أشكال الجسم بصورة أفضل من الخصر الطويل، الذي ينزلق إلى أسفل، ويطيل الجزء العلوي من الجسم بصرياً.

عودة قوية للكورسيهات

كما تشهد موضة فساتين الزفاف عودة قوية للكورسيهات التي تمنح القوام شكلاً مفعماً بالأنوثة. ويزدان هذا الموديل بحليات شفافة تضفي لمسة إثارة على المظهر. ويستحضر هذا الموديل في الذهن صورة ملابس اللانجيري الحديثة، وهو يجمع بين الحنين إلى الماضي، والطابع العصري الأنيق.

زهور ثلاثية الأبعاد

ويزدان فستان الزفاف هذا العام بالزهور ثلاثية الأبعاد التي تتمتع بمظهر رومانسي معاصر أو يتألق باللآلئ، ليمنح العروس إطلالة تنطق بالفخامة والأبهة.

كما يتألق فستان الزفاف بفتحة رقبة على شكل حرف V، تعمل على إطالة الجزء العلوي من الجسم. كما يشتمل الفستان على فتحة جانبية تصل إلى الفخذ، ولا تمنح العروس حرية الحركة فحسب، بل تُضفي على مظهرها أيضاً لمسة أنوثة.

البساطة اتجاه رائج

وعلى النقيض من ذلك، تمثل البساطة اتجاهاً رائجاً بقوة أيضاً هذا العام، حيث يمتاز الفستان بقصة بسيطة ذات خطوط واضحة ودون تطريزات أو تطعيمات، بينما تبدو فتحات الظهر العميقة أو الثنيات الرقيقة أنيقة بشكل خاص. ومن ناحية أخرى، أوصت ليبه - برنارد العروس التي ترغب في العثور على فستان أحلامها، بالبدء في البحث عن الموديل المناسب قبل موعد الزفاف بثمانية أشهر على الأقل.