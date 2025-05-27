التلال للأزياء تشارك في معرض "اصنع في الإمارات" 2025

تجسيداً للفخامة الإماراتية والابتكار الصناعي تشارك شركة التلال للأزياء، الرائدة في مجال الأزياء الرجالية التقليدية، في الدورة الرابعة من معرض "اصنع في الإمارات" (MIITE 2025)، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025. وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع شركة "إنفينيتي للملابس"، أكبر منشأة متخصصة في تفصيل الكنادير في دولة الإمارات العربية المتحدة.​

يُعد معرض "اصنع في الإمارات" منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية، حيث يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 700 شركة عارضة على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع، مع توقعات باستقطاب أكثر من 35 ألف زائر.​

وتعتبر "إنفينيتي للملابس" من أبرز الشركات المتخصصة في تفصيل الكنادير في الإمارات، حيث تضم ستة أقسام إنتاجية تشمل الكنادير، الأزياء العسكرية، الأزياء الرسمية، الإكسسوارات التقليدية مثل العقال والطربوش، والمنتجات الجلدية كالأحذية العربية والمحافظ .​

وقد بدأت الشركة مؤخراً في تصدير منتجاتها إلى أسواق الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوروبا، وأفريقيا، بالتعاون مع علامة "أمان فاشن"، مما يعكس جودة المنتجات الإماراتية وقدرتها على المنافسة عالمياً.

كما أعرب السيد عبدالسلام حسن، المدير العام لشركة التلال للأزياء، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكداً أن "التلال تمثل نموذجاً للأناقة العربية المتجددة، ووجودنا اليوم في (اصنع في الإمارات) هو انعكاس لالتزامنا بالجودة، والتطوير، والحفاظ على الهوية الإماراتية .

وتُعرف "التلال للأزياء" بتقديمها لتشكيلات متميزة من الكنادير، الغتر، الشمغ، النعال العربية، والعطور الشرقية والعربية، تحت علامات تجارية مثل "التلال"، "أمان"، و"كارلو". وتسعى الشركة من خلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات" إلى تسليط الضوء على جودة المنتجات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية.​

تُعد مشاركة "التلال للأزياء" في معرض "اصنع في الإمارات" خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتوسيع نطاقها عالمياً، مما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.