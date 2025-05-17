وصية «كبير الأطباء»: قياس ضغط الدم بانتظام ضروري بدءاً من هذا العمر

أكد الطبيب الألماني البروفيسور بيتر رادكه على ضرورة قياس ضغط الدم بانتظام بدءاً من سن الـ40، مشيراً إلى أن القيم، التي تقل عن 120 إلى 70 ملم زئبق تعد طبيعية لدى البالغين.

وقال كبير الأطباء في قسم الطب الباطني وأمراض القلب في مستشفى شون كلينيك نويشتات إنه إذا كان ضغط الدم يصل بشكل متكرر إلى 140 إلى 90 ملم زئبق أو أعلى، فيجب حينئذ اتخاذ تدابير لخفض ضغط الدم المرتفع، وينطبق هذا أيضاً إذا ارتفعت إحدى القيمتين.

وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم له أسباب عدة تكمن في العامل الوراثي ونمط الحياة غير الصحي المتمثل في السِمنة والإفراط في تناول الملح وقلة الحركة، بالإضافة إلى شرب الكحوليات.

وتتمثل الأعراض النموذجية لارتفاع ضغط الدم في ضيق التنفس أثناء بذل مجهود والضغط على الصدر والصداع والدوار ونزيف الأنف.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على ارتفاع ضغط الدم والمتمثلة في الإصابة بقصور القلب ومشاكل الكلى والعين والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشار البروفيسور رادكه إلى أنه يتم علاج ارتفاع ضغط الدم بواسطة الأدوية مثل مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات AT1، مع اتباع نمط حياة صحي على النحو التالي:

- نظام غذائي متوازن: ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، أي الإكثار من الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات، مع الإقلال من الملح، مع مراعاة أن الملح يختبئ في أغذية مثل الخبز والجبن والنقانق.

- الرياضة: تعد رياضات قوة التحمل من الوسائل الطبيعية لخفض ضغط الدم مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة. وتوصي مؤسسة القلب الألمانية بممارسة النشاط لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع.

- التخلص من التوتر النفسي: يؤدي التوتر النفسي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر. لذا ينبغي التخلص من التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.