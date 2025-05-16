انتفاخ البطن .. أسباب وحلول عملية

يعد انتقاخ البطن من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث يشعر المرء بأنه منتفخ كالبالون، كما تصير الملابس ضيقة ويشعر المرء بعدم الارتياح.

وأوضحت البروفيسورة إلكي رويب أن انتفاخ البطن يحدث بسبب وجود الكثير من الغازات في المعدة، مشيرة إلى أن سبب وجود الغازات في المعدة عادة ما يرجع إلى ابتلاع الهواء على سبيل المثال عند تناول أطعمة معينة أو التدخين أو مضغ العلكةـ

مشاكل الجهاز الهضمي

وأوضحت رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جيسن الجامعي بألمانيا أن انتفاخ البطن يرجع أيضا إلى مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك أو متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل الطعام مثل عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو عدم تحمل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو عدم تحمل منتجات القمح. كما قد يكون سبب انتفاخ البطن نفسيا مثل التوتر النفسي أو الاكتئاب.

المشي يقوي عضلات الأمعاء

ولمواجهة انتفاخ البطن، أوصت البروفيسورة الألمانية في البداية بالمشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة؛ حيث يساعد المشي على تقوية عضلات الأمعاء وتحفيز حركة الفضلات عبر الأمعاء الغليظة.

وأوصت رويب أيضا بالتدليك اللطيف للبطن؛ حيث يمكن للمرء اتباع مسار القولون الخاص به بيديه، مع البدء من الجانب الأيمن، ثم التدليك فوق الأضلاع وتحت الأضلاع، ثم على طول الجانب الأيسر وعبر المنتصف. ومن المفيد أيضا أثناء التدليك التنفس بعمق من الحجاب الحاجز.

ويمكن أيضا مواجهة انتفاخ البطن من خلال تناول شاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع والكراوية.

الألياف الغذائية

ومن المهم أيضا تعديل النظام الغذائي والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه وخبز الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى قشور السيليوم؛ حيث تعد الألياف الغذائية مفيدة للبكتيريا المعوية النافعة وتعمل على تحسين عملية الهضم.

وشددت البروفيسورة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان انتفاخ البطن مصحوبا بأعراض مثل فقدان الوزن ووجود دم في البراز وآلام بطن شديدة ومستمرة.