أمل قادم من الشارقة.. آفاق جديدة لأدوية الكوليسترول في محاربة السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن أدوية الستاتين، المستخدمة في خفض مستويات الكوليسترول، قد تساهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة لدى مرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة واللمفوما الليمفاوية الصغيرة.

وأظهرت الدراسة، التي قادها الدكتور أحمد أبوحلوة، الأستاذ المساعد في ممارسة الصيدلة والعلاجيات بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع جامعة هارفارد ومركز موفيت للسرطان في الولايات المتحدة، وجامعة فليندرز في أستراليا، أن استخدام أدوية الستاتين بالتزامن مع العلاجات الحديثة مثل «إبروتينيب» ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 61%، وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 38%، إلى جانب تقليل خطر تقدم المرض بنسبة 26%. كما أوضحت الدراسة أن استخدام الستاتين لم يكن مرتبطاً بزيادة خطر التعرض لآثار جانبية شديدة.

من ناحيته، أكد الدكتور كارم الزعبي، عميد كلية الصيدلة في جامعة الشارقة، أهمية هذا الاكتشاف العلمي، مشيراً إلى أن الدراسة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي الرصين والموجه نحو معالجة القضايا الصحية ذات الأولوية، لاسيما في مجال الأمراض المزمنة والمعقدة مثل السرطان.

بينما أوضح الدكتور أحمد أبوحلوة أن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها التي تقيّم بشكل منهجي العلاقة بين استخدام الستاتين وتحسن معدلات البقاء لدى المرضى الذين تلقوا علاجات متقدمة، مشيراً إلى أن الفريق البحثي حلل بيانات 1467 مريضاً شاركوا في أربع تجارب سريرية دولية بين عامي 2012 و2019.

وأضاف أن النتائج رغم أهميتها، فإنها لا تمثل توصية نهائية باستخدام الستاتين لعلاج السرطان، بل تتطلب إجراء دراسات سريرية مستقبلية لتأكيد الفعالية وإثبات العلاقة السببية.

بينما أكد البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمركز برجيل للسرطان والمؤلف المشارك في الدراسة، أن هذا البحث يفتح آفاقاً جديدة في مجال علاج السرطان باستخدام أدوية آمنة ومتوافرة، مشيراً إلى أن الدراسة تسلط الضوء على إمكانية تحسين نتائج العلاج دون التسبب في مضاعفات إضافية.

يُذكر أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة «بلود أدفانسز» الطبية المرموقة، وحظيت باهتمام إعلامي عالمي واسع، إذ تم تناولها من قبل مؤسسات إعلامية دولية مثل «ذا تلغراف»، و«ديلي ميل»، و«ذا إندبندنت»، و«أسوشيتد برس»، و«ميدسكيب»، وتمت ترجمتها إلى لغات عدة من بينها الإسبانية والبولندية والبلغارية واليابانية.