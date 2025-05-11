دراسة تثبت تفوق فوائد المشي السريع على «العادي»

عندما يتعلق الأمر بتمارين بسيطة وسهلة ومفيدة، يصعب التفوق على المشي.. إذ تشير دراسة جديدة إلى أن ممارسة المشي السريع قد تقلل من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، وذلك استناداً لبحث أجراه فريق من جامعة غلاسكو في المملكة المتحدة أكد أن سرعة المشي تُحدث فرقاً صحياً كبيراً.

وبالمقارنة مع من يمشون ببطء (بسرعة أقل من ثلاثة أميال -4.8 كم- في الساعة)، كان من يمشون بسرعة متوسطة (3-4 أميال - 6 كم - في الساعة) أقل عرضة للإصابة باضطرابات نظم القلب بنسبة 35% على مدار فترة متابعة متوسطة بلغت 13.7 عاماً.

أما بالنسبة لمن يمشون بسرعة أكبر (بسرعة تزيد على أربعة أميال في الساعة)، فانخفض خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب بنسبة 43% مقارنةً بمن يمشون ببطء.

وشملت اضطرابات نظم القلب المسجلة في البيانات الرجفان الأذيني (اضطراب ضربات القلب)، وتسرع القلب (سرعة ضربات القلب)، وبطء القلب (بطء شديد في ضربات القلب).

وتقول جيل بيل، عالمة الصحة العامة في جامعة غلاسكو: «هذه الدراسة هي الأولى التي تستكشف المسارات التي تدعم العلاقة بين سرعة المشي وعدم انتظام ضربات القلب، وتقدم أدلة على أن العوامل الأيضية والالتهابية قد يكون لها دور».

وجمع الباحثون بيانات من البنك الحيوي البريطاني حول سرعة المشي النموذجية لـ 420925 بالغاً في منتصف العمر، مع قياس توقيتات أكثر دقة لسرعة المشي لـ 81956 من هؤلاء المشاركين.

وباستخدام مجموعة فرعية من الذين توافرت بيانات التوقيت الخاصة بهم، حسب الباحثون أن المشي بوتيرة متوسطة أو سريعة يرتبط بانخفاض في خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 27% بشكل عام - أي بمقارنة أولئك الذين يقضون وقتاً أطول في المشي، مع أولئك الذين يمشون أقل.

وبأخذ العوامل الأخرى المرتبطة بمشاكل نظم القلب في الاعتبار، يشير الفريق إلى أن نحو ثلث هذا الارتباط يعود إلى كيفية تأثير المشي على العمليات الأيضية والالتهابية في الجسم؛ بما في ذلك تلك التي تؤثر على ضغط الدم وكتلة الجسم، إذ تقول بيل إن «المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والالتهابات، ما يقلل بدوره من خطر الإصابة باضطراب نظم القلب».

ولا تستطيع الدراسات الرصدية كهذه اختبار أو إثبات العلاقة السببية المباشرة. لكن تجميع مجموعات سكانية حسب عوامل التعرض المختلفة (مثل سرعة المشي) وقياس معدلات النتائج المختلفة (مثل اضطرابات نظم القلب) بمرور الوقت يُعد أداة قيّمة يستخدمها علماء الأوبئة للتوصل إلى تنبؤات قائمة على الأدلة.

ويُسلّط البحث الذي نشر في مجلة Heart الضوء على ارتباط قوي بين سرعات المشي التي تُرهق الجسم وتُرهقه قليلاً، وبين حماية أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية.

ويبدو أن سرعة المشي الأسرع تُحدث فرقاً أكبر لدى النساء، ومن هم دون سن الستين، ومن يُعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومن لا يُصنّفون ضمن فئة السمنة، ومن يُعانون من حالتين صحيتين أو أكثر.

وتتوفر الآن أدلة كثيرة على كيفية تحسين المشي للصحة على أفضل وجه، كما يبدو أن التوقف لفترات راحة مفيد، وأن الوتيرة الأسرع تُبطئ الشيخوخة البيولوجية.

لذا، في المرة القادمة التي تخرج فيها للمشي، قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان بإمكانك المشي بسرعة أكبر.