متى تكون الكدمة تحت الظفر مؤشر صحي خطر

أورد موقع "أبونيت.دي" أن الكدمة تحت الظفر تعد من المتاعب الصحية الشائعة؛ موضحا أنها تحدث على سبيل المثال بسبب تعرض الظفر لضربة قوية، بواسطة مطرقة على نحو خاطىء مثلا.

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه نتيجة لهذه الضربة ينشأ تجمع دموي مؤلم تحت الظفر، مشيرا إلى أنه يمكن للطبيب تصريف الدم المتراكم تحت الظفر من خلال إنشاء ثقب صغير في الظفر بواسطة المشرط، مع العلم أنه لا يمكن تنفيذ هذا الإجراء إلا في الفترة الأولية بعد الإصابة.

وأشار موقع "أبونيت.دي" إلى أن الكدمة تحت الظفر تدق ناقوس الخطر في حالة نشوء بقعة أو شريط باللون البني المائل إلى الأسود دون تأثير خارجي وعدم اختفائه من تلقاء نفسه؛ حيث ينذر ذلك بالإصابة بالورم الميلانيني (سرطان الجلد الأسود)، والذي يمكن أن يتطور ليس فقط على الجلد، ولكن أيضا تحت الأظافر.

لذا ينبغي دائما فحص مثل هذه الكدمات من قبل طبيب الأمراض الجلدية، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل التعب المستمر وفقدان الوزن غير المبرر.