من الذي يحب أولا الرجل أو المرأة؟.. دراسة حديثة تجيب

في بحثهم للإجابة على سؤال «أي الجنسين أكثر رومانسية»، قام فريق من الباحثين في أستراليا ونيوزيلندا بتحليل بيانات استبيان شمل 808 بالغين، تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عامًا، ووصفوا أنفسهم جميعًا بأنهم في حالة حب حاليًا.

وشملت الدراسة التي قادها عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية من الجامعة الوطنية الأسترالية آدم بود، 33 دولة مختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا«.

وكانت الأسئلة المستخدمة في الدراسة شاملة، فقد غطت توقيت وكثافة الوقوع في الحب، وعدد مرات وقوع المشاركين في الحب. وتبين بعد بعض المعالجة الإحصائية، أن الرجال يميلون إلى الوقوع في الحب قبل النساء بحوالي شهر في المتوسط - ربما لأن عبء إظهار الالتزام لجذب الشريك يقع على عاتق الرجال، كما يشير الباحثون.

ويقع الرجال في الحب أكثر من النساء، وفقًا للدراسة، لكنهم أقل التزامًا. وكان الرجال أيضًا أكثر عرضة للوقوع في الحب قبل أن تصبح العلاقة»رسمية«، حيث أفاد 30% من المشاركين الذكور في الدراسة بهذا التوقيت مقارنةً بأقل من 20% من النساء.

ويقول عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية آدم بود:»هذه أول دراسة تبحث في الاختلافات بين النساء والرجال في تجربة الحب الرومانسي، باستخدام عينة كبيرة نسبيًا من مختلف الثقافات«وأضاف»إنه أول دليل مقنع على اختلاف النساء والرجال في بعض جوانب الحب الرومانسي". كما أجرى الفريق تحليلًا للأرقام مع مراعاة عوامل إضافية قد تؤثر على مشاعر الحب، بما في ذلك العمر، ونسبة الرجال إلى النساء في بلد كل مشارك.