السر في فيتامين د والكالسيوم والتمارين.. كيف تحافظ على صحة العظام مع التقدم بالعمر

تتراجع كثافة العظام مع التقدم في السن، ما يرفع خطر التعرض للسقوط، ومن ثم الإصابة بكسور خطيرة قد تتسبب في قيود حركية.

وأورد موقع «أبونيت.دي» أنه بدءاً من سن الـ40 تنخفض كتلة العظام ببطء، وهو ما يمكن مواجهته من خلال اتباع نظام غذائي متوازن لتغطية احتياجات الجسم من الكالسيوم (1000 مليجرام يومياً) وفيتامين د (600 وحدة دولية يومياً). ويتمتع هذا العنصران بأهمية كبيرة لعملية التمثيل الغذائي للعظام.

كما تساعد التمارين الرياضية على الحفاظ على قوة العضلات والعظام، لاسيما تمارين تقوية العضلات؛ إذ تعمل على تعزيز إعادة تشكيل العظام وزيادة كثافتها.

وأشار الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، إلى أنه بدءاً من سن الـ50 ينبغي للنساء زيادة تناول الكالسيوم إلى 1200 مليجرام يومياً. وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن اللجوء إلى العلاج بالهرمونات البديلة، والذي يمنع أيضاً هشاشة العظام.

وبدءاً من سن الـ70 ينبغي للرجال والنساء على حد سواء تناول 1200 مليجرام من الكالسيوم و800 وحدة دولية من فيتامين د يومياً، إلى جانب المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، التي تعمل على تحسين التوازن وتقوية العضلات.