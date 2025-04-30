وصفات منزلية لتخفيف آلام الأسنان

قالت غرفة أطباء الأسنان بولاية ساكسونيا الألمانية إنه يمكن تخفيف آلام الأسنان بالوصفات المنزلية التالية:

التبريد

يساعد وضع كيس من الثلج على الخد على تخفيف آلام الأسنان والتورم. ولتجنب البرودة الشديدة، من الأفضل لف الكيس بقطعة قماش.

غسول الفم بالشاي أو الماء المالح

يساعد شاي المريمية أو البابونج على تخفيف آلام الأسنان، وذلك بفضل تأثيره المضاد للالتهابات.

كما يمكن مواجهة التهاب اللثة من خلال المضمضة بالماء المالح. ولهذا الغرض، يتم خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى تذوب، ثم تتم المضمضة بالماء المالح.

القرنفل

يساعد مص القرنفل أو مضغه برفق على تخفيف آلام الأسنان؛ حيث إنه يحتوي على مادة "الأوجينول"، التي تمتاز بتأثير مسكن للألم.

مسكنات الألم

تساعد مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول على تخفيف آلام الأسنان.