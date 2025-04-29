"ميتا" تطلق أول تطبيق ذكاء اصطناعي لمنافسة "ChatGPT"

أعلنت شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، عن إطلاق أول تطبيق مستقل للذكاء الاصطناعي التوليدي، تحت اسم Meta AI، في خطوة استراتيجية تهدف إلى منافسة ChatGPT وتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، في فيديو نُشر على إنستغرام، إن أكثر من مليار مستخدم باتوا يعتمدون على Meta AI من خلال تطبيقات ميتا، مضيفًا:

"صممنا نسخة مستقلة لتجربة أكثر تخصيصاً، عبر تفاعلات صوتية ومحادثات ذكية مصممة بحسب اهتمامات كل مستخدم".

مزايا تطبيق Meta AI الجديد

يعتمد التطبيق على نموذج Llama 4 المتطور مفتوح المصدر، والذي يتيح استجابات أكثر تفاعلاً وذكاءً، ويتميز بالقدرة على:

تذكّر المعلومات من المحادثات السابقة دون الحاجة لإعادتها

التفاعل مع بيانات حسابات المستخدم في فيسبوك وإنستغرام (بإذن مسبق)

تخصيص التجربة بناءً على تفضيلات المستخدم وسلوكياته

إظهار منشورات وتفاعلات ذكاء اصطناعي من مستخدمين آخرين

بديل لتطبيق "Meta View"

كما أشارت الشركة إلى أن التطبيق الجديد سيحل محل Meta View، التطبيق السابق المخصص للتكامل مع نظارات "راي بان ميتا" الذكية، مما يسمح بتفاعل أكثر سلاسة بين الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات ميتا.

منافسة مباشرة لـ ChatGPT

يأتي إطلاق التطبيق في وقت تحتدم فيه المنافسة مع OpenAI، التي تواصل تطوير مساعدها الشهير ChatGPT بإمكانات متقدمة موجهة للمستخدمين الأفراد.

ويُعد Meta AI خطوة واضحة من ميتا لإعادة تموضعها في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي، وربط أدواتها الاجتماعية بأذكى تقنيات التفاعل المتاحة اليوم