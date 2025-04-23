شرب كوب من الماء على الريق أولها.. 8 وصفات تنشط حركة الأمعاء وتحارب الإمساك

يعد الإمساك يعد من المتاعب الصحية الشائعة، التي تحدث كنتيجة لضعف حركة الأمعاء، على سبيل المثال بسبب قلة الحركة أو التوتر النفسي.

وأفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأنه يمكن تنشيط حركة الأمعاء من خلال المزج بين الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، مع شرب السوائل على نحو كاف.

وأضاف أنه يمكن مواجهة الإمساك من خلال تناول الأغذية التالية:

الماء والسوائل

يحفز شرب كوب من الماء في الصباح بعد الاستيقاظ يحفز نشاط الأمعاء. ويُراعى شرب السوائل بمعدل يتراوح بين لتر ونصف ولترين يومياً.

الشوفان

تحتوي رقائق الشوفان على الكثير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

خبز الحبوب الكاملة

يستهلك الأشخاص، الذين يتناولون الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار أو العشاء أو الغداء بدلاً من الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، كمية أكبر من الألياف.

الفشار

يعد الفشار غنياً بالألياف، وبالتالي فهو وجبة خفيفة صحية، بشرط تحضيره بشكل صحيح، وهذا يعني عدم إضافة الكثير من الدهون مع القليل من السكر أو الملح.

البروكلي

النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات مفيد بشكل عام لعملية الهضم، وعلى سبيل المثال يعد البروكلي غنيا بالألياف غير القابلة للذوبان.

البرقوق

يعد البرقوق، على سبيل المثال المجفف أو عصير البرقوق، علاجاً منزلياً قديماً للإمساك. ولا تحتوي الفواكه المجففة على الكثير من الألياف فحسب، بل تحتوي أيضاً على سكر السوربيتول، الذي يتمتع بتأثير ملين للبراز.

بذور الكتان

بذور الكتان لها تأثير هضمي. وتحتوي ملعقة كبيرة واحدة فقط على 8ر2 جرام من الألياف القابلة للذوبان.

الزبادي

تتمتع بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي أيضاً بتأثير منظم لعملية الهضم.