"إيثان آلن" تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

"إيثان آلن"، العلامة التجارية الأميركية الرائدة في عالم المفروشات وقطع الأثاث المنزلية، أعلنت عن إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة: www.ethanallen-uae.com.

صُمّمت هذه المنصة الرقمية الجديدة بطريقةٍ مبتكرة، لتوفّر للعملاء في جميع أنحاء المنطقة وسيلةً سهلة تتيح لهم استكشاف تشكيلات "إيثان آلن" الرائعة والكاملة من قطع الأثاث والديكور المنزليّ المصنوعة يدوياً، والفريدة بتصاميمها الرائعة والمتنوّعة التي ترضي مختلف الأذواق.

يُبرز الموقع الإلكتروني الجديد التزام هذه العلامة التجارية العالمية بمفاهيم الحِرفية والجودة الاستثنائية والراحة المطلقة والأناقة الخالدة، من خلال مجموعةٍ واسعة من التصاميم الكلاسيكية والحديثة. إذا كنتم ترغبون في تأثيث غرفةٍ واحدة، أو تجديد منزلكم بالكامل، تُقدّم لكم "إيثان آلن" في دولة الإمارات العربية المتحدة كلّ ما يلزمكم، بإشراف خبراء حاضرين لتزويدكم بكل ما تحتاجون إليه، نظرياً وعملياً.

بفضل تصميمه المبتكر، يتيح لكم الموقع الإلكتروني الجديد استكشاف مجموعات قطع الأثاث المصمّمة بعنايةٍ لترضي جميع الأذواق، مع خيارات تصميم قابلة للتخصيص وفق الطلب، إلى جانب تصفّح المعلومات المُفصلة عن جميع المنتجات، واستكشاف مجموعةٍ مُختارة من القطع المُتاحة للتسليم الفوري. كما تُوفّر هذه المنصة الإلكترونية خدمات التصميم الداخليّ مجاناً، باستخدام أحدث أدوات تخطيط المساحات، بما فيها تلك الثنائية والثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى إمكانية حجز استشاراتٍ شخصية مع فريق المصمّمين المُحترفين لدى "إيثان آلن"، وكل ذلك في سبيل توفير تجربةٍ سلسة ومُلهمة للعملاء.

ولمناسبة إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، تقدّم "إيثان آلن" في دولة الإمارات العربية المتحدة خصماً حصرياً بنسبة 25% على جميع منتجاتها المتوفرة داخل فرعيها في "دبي هيلز مول" وعلى "شارع الشيخ زايد".

"هارون سويد"، رئيس قسم التجزئة لدى "إيثان آلن"، علّق على هذا الحدث بالقول: "تقوم فلسفتنا في "إيثان آلن" على أنّ التصميم الرائع هو ذلك الذي يشكل مصدر إلهام، ويكون سهل المنال في الوقت ذاته. ومن هذا المنطلق، يأتي موقعنا الإلكتروني الجديد ليجسد التزامنا بتزويد عملائنا بالخدمة الشخصية والتجربة المُتميزة ذاتها التي يستمتعون بها في صالات عرضنا، وقد باتت اليوم في متناول يدهم عبر الإنترنت".

مع إطلاق موقع www.ethanallen-uae.com، بات بإمكان العملاء بدء رحلتهم الخاصة في عالم التصاميم الرائعة وهم ينعمون بالراحة في منازلهم. زوروا موقع "إيثان آلن" الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكتشفوا تصاميم مذهلة وقطع أثاثٍ استثنائية، تدوم مدى الحياة.