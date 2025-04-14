عادات النظافة.. أفضل وصفة للوقاية من التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من المتاعب الصحية الشائعة لدى الكبار والصغار على حد سواء، ويظهر في شكل ألم أو خشونة أو تهيّج في الحلق، وغالباً ما يتفاقم مع البلع.

وأوردت بوابة الصحة الألمانية «جزوند.بوند.دي» أن السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالتهاب الحلق هو حدوث عدوى بكتيرية، وفي كثير من الأحيان يكون من الصعب التمييز بين التهاب البلعوم العقدي والعدوى الفيروسية، ويتم تشخيصه عن طريق مسحة الحلق.

وينتج التهاب الحلق عن طريق الإصابة ببكتيريا من مجموعة العقديات، التي تنتقل من مصاب لآخر من خلال الاتصال المباشر، أو التعرض لعدوى عن طريق العطس والسعال، أو عند المصافحة، وقد تحدث العدوى عن طريق الاتصال غير المباشر عن طريق مقابض الأبواب مثلاً.

ويمكن للتدخين المباشر والتدخين السلبي تهييج الحلق، ويزيد استهلاك منتجات التبغ أيضاً خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والحنجرة، وتزيد الحساسية الموسمية أو المستمرة وردود الفعل التحسسية إزاء الغبار أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة احتمالية الإصابة بالتهاب الحلق.

ويمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتماداً على السبب، وقد تتضمن العلامات والأعراض ألماً أو إحساساً بحشرجة الحلق أو ألماً يزداد سوءاً مع البلع أو الكلام، والتهاب الغدد وتورمها في الرقبة أو الفك، وتورم اللوزتين واحمرارهما، مع ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين، وبحة في الصوت، وقد يصاحبها الحمى والسعال وسيلان الأنف والعطاس وآلام الجسم والصداع والغثيان أو القيء.

ويمكن أن يعاني الأطفال على وجه الخصوص الصداع وآلام البطن والغثيان والقيء.

ولا تتوافر لقاحات ضد مسببات التهاب الحلق، لكن الطريقة الأفضل للوقاية من التهاب الحلق هي تجنب الجراثيم المسببة له وممارسة عادات النظافة السليمة.

ويجب الحرص على غسل اليدين جيداً وبكثرة لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد استخدام المرحاض، وقبل الأكل وبعده، وبعد العطس أو السعال، وتجنب لمس الوجه، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم قدر الإمكان.

وينبغي تجنب مشاركة أكواب أو أواني الطعام والشراب، والحرص على السعال أو العطس في منديل والتخلص منه على الفور، ثم غسل اليدين، وعند الضرورة، يمكن العطس في أحد المرفقين، واستخدام مطهر كحولي بديلاً لغسل اليدين في حال عدم توافر الماء والصابون.

ومن الضروري الحرص على تنظيف وتطهير الهواتف ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بُعد ولوحات مفاتيح الحواسيب، وعند السفر يجب تنظيف الهواتف ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بُعد الموجودة في غرفة الفندق، وتجنب مخالطة المرضى أو من تظهر عليهم أعراض مرضية.

. لا تتوافر لقاحات ضد مسببات التهاب الحلق، لكن الطريقة الأفضل للوقاية هي تجنب الجراثيم وممارسة عادات النظافة السليمة.