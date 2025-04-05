هل يمكن فقدان الوزن من خلال ممارسة الرياضة فقط

وصف أخصائي الطب الباطني والرئيس الفخري للجمعية الاتحادية لأخصائيي التغذية العلاجية في ألمانيا البروفيسور يوهانس فيكسلر، اعتقاد البعض بأنه يمكن فقدان الوزن من خلال ممارسة الرياضة فقط بالخاطئ.

وأضاف أن الشخص يحتاج إلى الركض لمدة ساعة على الأقل لحرق قطعة من الشوكولاتة تحتوي على نحو 500 سعرة حرارية، وهو ما أثبتته دراسات عدة.

كما أن ممارسة الرياضة بشكل مفرط من أجل إنقاص الوزن ليست حلاً مناسباً؛ لأنه من المرجح في هذه الحالة أن تتضرر المفاصل والأربطة بدلاً من فقدان الوزن.

لذا يتعين على المرء، الذي يرغب في إنقاص وزنه، المواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، وعلى سبيل المثال المشي بمعدل 10000 خطوة كل يوم، مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من حيث السعرات الحرارية، أي النظام الذي يتم تقليله فقط من حيث الطاقة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على المكملات الغذائية؛ إذ يتم استبدال وجبة واحدة على الأقل يومياً بمنتج منخفض السعرات الحرارية مثل المشروبات المخفوقة (Shake)، والتي تزود الجسم بأهم العناصر الغذائية، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية أقل.

. نحتاج للركض لمدة ساعة لحرق قطعة من الشوكولاتة تحتوي 500 سعرة حرارية.