مع تزايد الوعي بالأكل الصحي، أصبح البرغل التركي نجم الأسواق الروسية، حيث نال إعجاب المستهلكين بتركيبته الغنية وجودته الطبيعية. يمتاز البرغل بكونه غنيًا بالألياف والفيتامينات، ما يساهم في تحسين الهضم وتعزيز المناعة، ليصبح خيارًا مفضلاً لمن يبحثون عن مكونات صحية ومتنوعة.

يشتهر البرغل بمرونته في الطهي، حيث يُستخدم في أطباق مثل التبولة والبيلاف والحساء، ما يجعله مكونًا أساسيًا يلبي احتياجات الأنظمة الغذائية المتنوعة، بما في ذلك الأنظمة النباتية. إلى جانب ذلك، ساهمت مهرجانات الطهي والفعاليات الثقافية التركية في تعريف الروس بمزايا البرغل وتعزيز مكانته في المطبخ المحلي.

لا يقتصر الأمر على الصحة والطهي، بل يمثل البرغل رمزًا للتبادل الثقافي بين تركيا وروسيا، بفضل جذوره العميقة التي تعود إلى 12 ألف عام في حضارات الأناضول وبلاد ما بين النهرين. هذا النجاح التجاري والثقافي يعزز العلاقات بين البلدين ويفتح أفقًا جديدًا للشراكات الاقتصادية.