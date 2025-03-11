«تيراميسو» أفضل حلوى بالعالم

توجت الحلوى الإيطالية الشهيرة «تيراميسو» بلقب أفضل حلوى في العالم، وذلك خلال مسابقة استضافتها منصة «Pubity» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تفوقت «تيراميسو» على منافستها الألمانية «بلاك فورست» بنسبة تصويت بلغت 72% مقابل 28%، في منافسة حامية شهدت مشاركة واسعة من محبي الحلويات حول العالم.

وتعتبر «تيراميسو» من أشهر الحلويات الإيطالية، وتتكون من طبقات من البسكويت الإسفنجي المغموس بالقهوة، والكريمة الغنية بالجبن، والكاكاو.

ولدى منصة «Pubity» عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ عددهم حوالي 40 مليونًا.