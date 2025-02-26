"نسيج" تطلق أولى مجموعاتها المستوحاة من التراث الإماراتي

أطلقت "نسيج" العلامة التجارية الإماراتية اليوم، أولى مجموعتها الفريدة التي تجسد رؤيتها في عالم الموضة الفاخرة، والتي تستمد إلهامها من التراث الإماراتي الغني بالإبداعات الحرفية.

وتسعى "نسيج" إلى إعادة إحياء الحرف التقليدية، مثل حرفة "السدو"، وتقديمها في تصميمات عصرية أنيقة تلبي ذوق الجمهور المحلي والعالمي.

وتعد حقيبة "لؤلؤة الخليج" أولى إبداعات "نسيج"، وهي مستوحاة من سلة "الديين" وهي سلة الغواص التقليدية إذ تجسد هذه السلة الفريدة حرفة الغوص الأصيلة وتأخذنا إلى لحظة استخراج اللؤلؤ من أعماق البحار ورفعه في تلك السلة وهي تتلألأ وقطرات الماء تحت أشعة الشمس الذهبية.

ويمزج تصميم الحقيبة الفريد بين الأصالة والمعاصرة، ليروي قصة الإمارات العريقة بلغة الأناقة والذوق الرفيع.

وتفتخر "نسيج" بإطلاق علامتها التجارية التي تحمل في طياتها هوية الإمارات الأصيلة.

وتسعى الشركة الرائدة إلى تقديم تجربة تسوق فريدة تجمع بين الفخامة والابتكار مؤكدة التزامها بالحفاظ على تراثها الثقافي الثري، واستجابة للحاجة الماسة إلى دفع عجلة الابتكار في عالمي الأزياء والتصميم العالميين.

تتميز تصاميم "نسيج" بلمسة فنية عصرية تعكس روح التسامح والتنوع التي تشتهر بها دولة الإمارات، ومن خلال حرفية فائقة وباستخدام مواد عالية الجودة، تقدم "نسيج" تجربة تسوق استثنائية تلبي تطلعات الجمهور من ذوي الذوق الرفيع.

يمكن لعشاق الإبداع والتصميم والأناقة زيارة متجر نسيج في: Gate Avenue Mall - DIFC بدبي، وزيارة صفحة المتجر على إنستغرام naseejconcept@ للتعرف على عالم "نسيج" الساحر.