وصفة بسيطة لتحسين الحالة المزاجية والتغلب على مشاكل النوم

يعاني كثيرون من الأرق ومشاكل النوم، ما يؤثر بالتالي على الحالة المزاجية، وكذلك على الصحة بوجه عام.

وأوردت مجلة «التوقيت البيولوجي والنوم» أن ممارسة الرياضة تعد سلاحاً فعال لمواجهة مشاكل النوم وتحسين الحالة المزاجية.

وأضافت أن ممارسة الرياضة تعمل على تعزيز استقرار دورات النوم والاستيقاظ وتنظيم الإيقاع اليومي، وتساعد على إعادة ضبط الإيقاعات المضطربة، خاصة في حالات اضطرابات النوم الناجمة عن العمل في نوبات العمل أو اختلاف التوقيت.

وتعمل ممارسة الرياضة على تقليل إفراز هرمونات التوتر مثل «الكورتيزول» من ناحية وتحفيز إنتاج هرمون النوم «الميلاتونين» وتحسين الحالة المزاجية من ناحية أخرى، ما يؤدي إلى تحسين جودة النوم.

كما تعمل الرياضة على تقوية القلب وخفض معدل ضرباته أثناء الراحة وتقليل الإجهاد القلبي الوعائي أثناء النوم، ما يساهم في الحصول على نوم أعمق وأكثر راحة.



وأكدت مجلة «التوقيت البيولوجي والنوم» على أهمية التوقيت المناسب للرياضة، إذ إن ممارستها في وقت متأخر من المساء يمكن أن تؤخر إطلاق هرمون النوم «الميلاتونين»، ما يجعل النوم أكثر صعوبة، في حين أن ممارستها قبل النوم بأربع إلى ثماني ساعات تعمل على تحسين جودة النوم؛ إذ تساعد على النوم بشكل أسرع والنوم طوال الليل لفترة أطول.

ويمكن تعزيز تأثير ممارسة الرياضة من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل تعيين وقت محدد للنوم وتجنب التعرض للمثيرات والمنبهات قبل النوم.