وداعاً لوخز الإصبع.. جهاز ذكي يراقب مستويات السكر في الدم

كشف باحثون صينيون عن تطوير تقنية ثورية غير جراحية لمراقبة مستوى السكر في الدم، تتيح قياس دقيق للجلوكوز من خلال وضع راحة اليد على جهاز خاص للمراقبة.

وأفادت صحيفة «تشاينا دايلي» بأن التقنية الجديدة - التي تلغي الحاجة إلى وخز الإصبع أو سحب عينات الدم - تفتح آفاقاً واعدة لتحسين التزام مرضى السكري بالمراقبة المنتظمة لمستويات الجلوكوز.

وتعتمد التقنية المبتكرة على دمج تقنية التصوير المقطعي البصري مع التحليل الطيفي المكاني المتعدد، ما يتيح الكشف المتزامن عن مستويات السكر في الأنسجة تحت الجلد بدقة عالية.

وقال الباحثة الرئيسة في المركز الوطني للبحوث السريرية لأمراض التمثيل الغذائي بمستشفى روي جين، وانغ وي تشينغ، إن الدراسات السريرية التي أجريت على 200 مريض بالسكري و30 شخصاً سليماً أظهرت دقة عالية للتقنية، إذ بلغ متوسط نسبة الخطأ 14.6% مقارنة بالفحص التقليدي.

وأضافت أن التقنية الجديدة تتميز بإمكانية استخدامها دون الحاجة لمعايرة خاصة لكل مريض، كما أنها تناسب مختلف الفئات العمرية وألوان البشرة وأشكال الجسم.

يشار إلى أن مرض السكري يصيب أكثر من 500 مليون شخص حول العالم، وتصل نسبة انتشاره بين البالغين في الصين إلى 12%.