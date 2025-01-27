خبيرة ألمانية تحذر: لا تفصح عن بيانات موقعك خلال تنزيل التطبيقات لهذا السبب

تجمع بعض التطبيقات بيانات الموقع الخاصة بالمستخدم من أجل إنشاء بروفايل له، وذلك لأغراض إعلانية مثلاً. لذا يتعين على المستخدم عدم الإفصاح عن بيانات الموقع للتطبيق، إلا إذا كانت ضرورية لاستعماله.

وللحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، شددت مسؤولة حماية البيانات الحكومية في ولاية نوردراين فستفالن الألمانية، بيتينا جايك، على ضرورة توخي الحرص والحذر عند اختيار التطبيقات والاقتصار على التطبيقات المطلوبة فقط مع منح الحقوق المقيدة لها.

وحذرت من أن التعامل غير الدقيق مع أذونات التطبيق والإفصاح عن البيانات الشخصية يسهلان على الأطراف الأخرى جمع بيانات الموقع وإعادة بيعها لتجار البيانات، وعن طريق مُعرف الإعلانات الخاص بالجهاز وبيانات الموقع يمكن إنشاء بروفايل حركة فردي لكل مستخدم.

ونصحت الخبيرة الألمانية بعدم تثبيت أي تطبيقات من شركات مجهولة الهوية، وحتى مع الشركات المعروفة فإنه يجب عدم منح حقوق الوصول إلى التقويم وجهات الاتصال والكاميرا والصور والنشاط البدني أو حتى بيانات الموقع، إلا إذا كانت الحقوق المعنية ضرورية لتشغيل التطبيق.

وبطبيعة الحال يحتاج تطبيق الملاحة إلى استخدام بيانات الموقع، ولكن مع جميع التطبيقات الأخرى يتعين على المستخدم التحقق مما إذا كانت بيانات الموقع ضرورية لتشغيل التطبيق أم لا.

وعلى الرغم من أن التعرف التلقائي على الموقع يعد من الوظائف المريحة عند استعمال تطبيقات الطقس، إلا أنه لدواعي الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات فإنه يجب تعيين بيانات الموقع يدوياً أو اختيار موقع مجاور بحيث تكون ظروف الطقس مشابهة.

وفي حالة الشك نصحت خبيرة حماية البيانات الألمانية بعدم منح التطبيق المعني حق الوصول إلى البيانات الدقيقة للموقع في الأذونات، ولكن يتم السماح بالوصول إلى موقع تقريبي فقط.

ويتوافر هذا الخيار في الأجهزة المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد وأبل «آي أو إس». وبشكل عام يمكن تعطيل الوصول إلى بيانات الموقع عن طريق الإعدادات السريعة، ولا تتم إتاحته مرة أخرى إلا عند الضرورة، مع تشغيل تطبيق الملاحة مثلاً.

وقدمت الخبيرة الألمانية بعض النصائح والإرشادات الأخرى بخصوص الاستخدام الآمن للتطبيقات ومنها:

- الاقتصار على تثبيت التطبيقات، التي يحتاجها المستخدم فعلاً؛ لأن التطبيقات غير المستخدمة قد تجمع البيانات وترسلها إلى جهات أخرى دون ملاحظة المستخدم.

- الاقتصار على تنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة مثل متاجر التطبيقات المعروفة؛ حيث يتم التحقق من الشركة المطورة للتطبيق، والاطلاع على التقييمات المتوافرة.

- مع التطبيقات المجانية يجب مراعاة أن استخدامها لا يعطي موافقة شاملة على معالجة البيانات الشخصية؛ حيث دائماً ما ترتبط التطبيقات المجانية بجمع البيانات الشخصية، والتي يتم استغلالها لأغراض إعلانية.

- يجب مراعاة شريط الحالة الخاص بالهاتف الذكي؛ لأنه يُظهر إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع، كما يتمكن المستخدم عن طريق البحث من معرفة ما إذا كان التطبيق يستخدم بيانات الموقع أم لا.

وعادة ما يتم تجميع بيانات الموقع من التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل جوجل أندرويد وأبل «آي أو إس». وأشارت أبحاث كثيرة إلى أن هذه البيانات مستمدة من إعلانات مخصصة عبر الإنترنت؛ حيث تقوم الشركات المطورة للتطبيقات بجمع بيانات المستخدمين، مثل بيانات الموقع وموديل الهاتف الذكي، وإرسالها إلى الكثير من المسوقين عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

ونظراً لأن جميع المستخدمين، الذين شاركوا في هذه الأبحاث، لهم مُعرف إعلانات خاص بهم، فإن الشركات الأخرى يمكنها إنشاء ملفات تعريفية موسعة للمستخدمين، مع إمكانية إنشاء بروفايل حركة لكل مستخدم.