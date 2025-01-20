«كريم حمض الهيالورونيك» يحافظ على نضارة منطقة العيون

نصحت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال المرأة باستخدام كريم عيون يحتوي على حمض الهيالورونيك بدءاً من عمر 25 عاماً، إذ يقل إنتاج هذا الحمض في الجسم، ثم تظهر خطوط دقيقة، وتنشأ تجاعيد ناجمة عن الجفاف في منطقة العين، ما يفسد جمال العيون، ويجعل المرأة تبدو متقدمة في السن.

وأضافت المجلة أن كريم العيون المحتوي على حمض الهيالورونيك يعمل على تبطين وتوسيد البشرة المحيطة بالعين من خلال شحن مخزون البشرة من حمض الهيالورونيك، ما يمنح العيون مظهراً مشرقاً يشع شباباً وحيوية.

وعن كيفية تطبيق كريم العيون أوضحت المجلة الخطوات: «أولاً: وضع الكريم على بشرة نظيفة ومبللة قليلاً، ويفضل أن يكون ذلك مباشرة بعد تطبيق السيروم وقبل تطبيق كريم الوجه، ثانياً: ربتي الكريم على البشرة بلطف بوساطة إصبعك البنصر، إذ تساعد الحركات اللطيفة على امتصاص الكريم بشكل جيد، ثالثاً: وزعي الكريم على طول عظم العين السفلي دون الاقتراب كثيراً من العينين لتجنب تهيجها».

وفي حال وجود أكياس دمعية تحت العين، يمكن تخزين كريم العيون في الثلاجة كي يمنح البشرة مظهراً يشع ونضارة.