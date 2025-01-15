التوتر النفسي خطر على جهاز المناعة.. التداعيات تصل حتى «تاج الرأس»

حذر أطباء من التوتر النفسي المستمر الذي يتسبب بالكثير من التداعيات الصحية، والتي تصل إلى «تاج الرأس»، إذ تجعل الشعر عرضة للتساقط، حيث تُعيق هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، نمو الشعر.

ويتسبب التوتر النفسي المستمر في إضعاف جهاز المناعة، ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

وأوضحت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية الألمان أن هرمونات التوتر تحد من إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، وتعزز العمليات الالتهابية في جذور الشعر، ما يمهد الطريق لتساقطه.

وأشارت الرابطة إلى أن التوتر النفسي المستمر غالباً ما يرتبط بنمط حياة غير صحي يتمثل في قلة النوم وتناول أغذية غير صحية، بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحوليات، ما يتسبب أيضاً في تساقط الشعر.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان معدل تساقط الشعر أكبر من المعدل الطبيعي، والذي يتراوح بين 50 و100 خصلة شعر في اليوم.

ولمواجهة تساقط الشعر الناجم عن التوتر النفسي، ينبغي ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل والاسترخاء العضلي التقدمي، مع مراعاة أخذ قسط كاف من النوم، والإقلاع عن التدخين والكحوليات. وفي الحالات الشديدة، يمكن الخضوع للعلاج النفسي.