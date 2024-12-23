تناول الطعام بطريقة تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم أمر مستحيل في الحياة العصرية الحالية.

فالأمر كله يتعلق بالملح، الذي يزيد من ضغط الدم ويوجد في جميع الأطعمة التي يستهلكها الإنسان تقريبًا.

ونقلت صحيفة "فيشيرنيايا موسكفا" عن زاور شوغوشيف، دكتور في العلوم الطبية، أستاذ ورئيس مستشفى كوفيد المؤقت، أن ملح الطعام الموجود في الأطعمة يزيد من حجم الدورة الدموية في الجسم وبالتالي يزيد من ضغط الدم.

لذلك، إذا أراد الشخص اختيار المنتجات الأكثر أمانًا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، فيجب أن تحتوي على الحد الأدنى من الملح.

من المعروف أن تناول خمسة جرامات أو أقل من الملح يومياً يساعد على خفض ضغط الدم.

لكن، لسوء الحظ، في التوصيات الطبية الحديثة، اختفى الخط الخاص بالكمية الموصى بها من الملح،.

تنتج صناعة الأغذية الحديثة كل شيء تقريبًا بالملح، ولذلك من المستحيل العيش في العالم الحديث وتناول الأطعمة التي لا تحتوي على الملح.

وفي الواقع، فإن تناول أقل من خمسة جرامات من الملح يوميًا يكاد يكون مستحيلًا. قال شوغوشيف: "لا توجد أطعمة أو مكملات غذائية يمكن أن تخفض ضغط الدم".

وقالت ناتاليا ستوكوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إن الملح عنصر مهم للغاية في التغذية يؤثر على صحة الإنسان. يمكن أن يؤدي رفض تناول الملح إلى مشاكل صحية وحتى الموت بسبب ضعف استقلاب الماء والملح.