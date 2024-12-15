متخصصون يحذّرون من عواقب التغذية غير الصحية

أكد موقع «أبونيت.دي» الألماني أن التغذية غير الصحية ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي يُعدّ أحد أكثر أنواع سرطانات الجهاز الهضمي شيوعاً.

وحذّر الموقع، الذي يُعدّ البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، من تداعيات التغذية غير الصحية وتناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمصنعة والوجبات السريعة والحبوب المكررة والمشروبات السكرية والكحولية، إذ تتسبب هذه الأغذية في تعزيز العمليات الالتهابية في الجسم، وتُزيد من مقاومة الأنسولين.

وإلى جانب التغذية غير الصحية، تشمل عوامل الخطورة الأخرى المؤدية إلى سرطان القولون الاستعداد الوراثي والبدانة والتدخين وأمراض القولون الالتهابية وداء السكري من النوع الثاني.

وللحد من خطر الإصابة بسرطان القولون، ينبغي التقليل من هذه الأغذية، مع مراعاة الإكثار من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، التي تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.

وتشمل هذه الأغذية الخضراوات الورقية الخضراء والخضراوات الملونة والفواكه، والفواكه الحمضية، إضافة إلى التوت واللوز والجوز وبذور الكتان والكركم والزنجبيل والثوم والأسماك الدهنية. وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بسرطان القولون الذي تتمثّل أعراضه في التغيّرات الطارئة على عملية التبرز ووجود دم في البراز، إضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر وفقر الدم وآلام البطن والتعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتبعاً للحجم ومدى الانتشار، يمكن علاج سرطان القولون بواسطة الجراحة والعلاج الكيماوي والعلاج المناعي.