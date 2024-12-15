«التهويل».. أبرز أعراض الوسواس المرضي

يُصنف الوسواس المرضي بأنه اضطراب نفسي يعني ببساطة الخوف الزائد من المرض، وفق المدير الإداري لعيادة «ماي واي» للطب النفسي بألمانيا، كلاوس ديرك كامبز، مشيراً إلى أن العرض الرئيس للوسواس المرضي يتمثّل في الانشغال المفرط بالأعراض الجسدية، في الأغلب من دون نتائج طبية، مع التهويل من خطورة الأعراض، إذ يعتقد المرضى مثلاً أن الصداع العادي قد يشير إلى ورم في المخ.

وبسبب خوفهم الزائد، يراقب المرضى وظائفهم الجسدية باستمرار، على سبيل المثال قياس النبض أو ضغط الدم كل بضع دقائق، وتفسير أصغر الاختلافات على أنها علامات تنذر بأمراض خطرة.

كما يزور المرضى العديد من الأطباء مع الشك في صحة النتائج الطبية، إضافة إلى تجنب المواقف، التي تزيد من خوفهم من الإصابة بالمرض، سواء كان ذلك يتعلق بالأنشطة المهنية أو الأنشطة الترفيهية، ما يتسبب في قيود كبيرة تعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ولهذا السبب، فإن المرض النفسي سيكون في المستقبل أيضاً جزءاً من التصنيف الجديد لاضطراب الوسواس القهري، وذلك وفقاً لقائمة ICD-11 الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وإذا لم يخضع المرضى للعلاج في الوقت المناسب، فقد يقعون فريسة سهلة لأمراض نفسية أخرى، مثل: الاكتئاب ونوبات الهلع.

ويمكن علاج الوسواس المرضي من خلال الخضوع للعلاج السلوكي، الذي يساعد المرضى على الوصول إلى جذور مخاوفهم، وتطوير استراتيجيات التكيّف، التي تُمكنهم من عيش الحياة اليومية بمخاوف أقل بكثير.

. العلاج يساعد على الوصول إلى جذور المخاوف وتطوير استراتيجيات التكيّف.