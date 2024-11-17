خبراء ينصحون بعدم الإفراط في شاي الماتشا

أوصى مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، بإلقاء نظرة فاحصة على قائمة المكونات وتوصيات الإعداد والاستهلاك المذكورة على عبوات شاي الماتشا ذي الأصول اليابانية قبل الشراء.

وعلل المركز الألماني ذلك بأن شاي الماتشا، الذي يمتاز بلونه الأخضر، قد يمتص الألمنيوم اعتماداً على منطقة النمو، والذي قد يؤدي عند تناوله بكميات كبيرة إلى ضرر طويل الأمد بالجهاز العصبي والعظام.

كما يمكن أن يحتوي شاي الماتشا على الرصاص الذي يُلحق ضرراً بالكلى والقلب والأوعية الدموية.

وعن الجرعة المناسبة، أوصى الخبراء الألمان بعدم شرب شاي الماتشا الأخضر أكثر من ثلاث مرات في اليوم، مع مراعاة عدم شرب أكثر من غرام واحد من مسحوق شاي الماتشا لكل كوب.

يُشار إلى أن شاي الماتشا غير مناسب للأطفال، لمحتواه العالي من مادة الكافيين.

• شاي الماتشا يمتاز بلونه الأخضر ومحتواه العالي من مادة الكافيين.