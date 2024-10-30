هل تجري عمليات الدفع بالهاتف الذكي؟.. إليك هذه النصائح المهمة من خبراء ألمان
أصبح الدفع بالهاتف الذكي من مفردات الحياة اليومية المعاصرة. ولإجراء عمليات الدفع بالهاتف الذكي بأمان، يوصي خبراء المكتب الاتحادي لأمان المعلومات بألمانيا باتباع التدابير المهمة التالية:
- قم بتثبيت البرامج الضرورية فقط، أي تطبيقات الدفع، من مصادر جديرة بالثقة. استخدم فقط أحدث إصدار من التطبيق، وقم بتثبيت تحديثاته عندما تصبح متاحة.
- حافظ على تحديث هاتفك، لاسيما نظام التشغيل.
- استخدم قفل شاشة جهازك باستخدام رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.
- إذا أمكن، قم بإعداد حظر تلقائي للتطبيق على هاتفك الذكي، والذي سيتم تفعيله، إذا تم إدخال كلمة مرور التسجيل أو كود TAN بشكل غير صحيح بشكل متكرر.
- قم بإتاحة Bluetooth وNFC وWiFi فقط عند الاستخدام. ويمكن إيقاف تشغيل الوظائف وتشغيلها في الإعدادات السريعة.
- في حال سرقة هاتفك، قم بحظر بطاقة SIM الخاصة بك وجميع إمكانية الوصول إلى حساباتك وبطاقاتك المخزنة على الفور.
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