إطلاق أفضل كاميرا فورية في العالم.. وهذا سعرها

أطلقت شركة لوموجرافي كاميرا فورية جديدة يتم الترويج لها باعتبارها «أفضل كاميرا فورية في العالم» بفضل تجهيزها بعدسات زجاجية متعددة الطبقات لالتقاط صورة واضحة للغاية.

وأوضحت الشركة الروسية أن الكاميرا الفورية الجديدة Lomo'Instant Wide Glass تأتي بجسم باللون الفضي والبني مع تجهيزها بعدسة f/8 جديدة قياس 90 ملم مصنوعة من الزجاج متعدد الطبقات بدلاً من اللدائن البلاستيكية، وبالتالي فإنها تعد الكاميرا الفورية الأكثر وضوحاً في العالم.

وأشارت لوموجرافي إلى أنه يتم التحكم في فتحة العدسة وسرعة الغالق من 1/125 إلى 8 ثوان تلقائياً، وهو ما يضمن التعريض الضوئي الصحيح عند الرغبة في التقاط صور أكثر سطوعاً أو أكثر إعتاماً.

ويمكن ضبط التعريض الطويل لمدة تصل إلى 30 ثانية يدوياً، علاوة على أنه يمكن للعدسة التركيز على الأشياء من مسافة 30 سم، ويمكن للمصور الاختيار بين أربعة مناطق للتركيز، ولكن تفتقر الكاميرا الفورية الجديدة إلى وظيفة التركيز التلقائي.

وتشتمل الكاميرا الفورية الجديدة على بعض الوظائف، التي يندر وجودها في الكاميرات الفورية الأخرى، مثل منفذ مزامنة الحواسيب لاستخدام الفلاش الخارجي، علاوة على أنه يمكن ضبط لون الفلاش المركب من خلال فلتر الألوان.

وتتوافر الكاميرا بسعر 279 يورو.

ويعمل غطاء العدسة كجهاز ريموت كنترول وتعتمد شركة لوموجرافي على بطارية CR2025 ووحدة إرسال، ويتم تشغيل الكاميرا نفسها بواسطة أربع بطاريات AA.