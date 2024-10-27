6 أعراض لارتفاع الصوديوم في الدم

قالت الرابطة الاتحادية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا، إن فرط صوديوم الدم يعني وجود الكثير من الصوديوم في الدم، وتُعد قيمة الصوديوم في الدم، التي تراوح من 135 إلى 145 ملليمول لكل لتر، مرتفعة جداً.

وحددت الرابطة 6 أعراض تدل على فرط صوديوم الدم تتمثل في الدوار والعطش والتشوش وارتعاش العضلات ونوبات التشنج والتبول المتكرر. وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد فشل الدورة الدموية.

وأشارت إلى أن هناك أسباباً بسيطة تؤدي لهذا الارتفاع تتمثل في نقص السوائل بالجسم الناجم عن قلة شرب السوائل أو بسبب نقص السوائل الناجم عن القيء والإسهال والحمى، كما تشمل الأسباب البسيطة الإفراط في تناول الملح.

أما الأسباب الخطيرة لفرط صوديوم الدم فتكمن في اختلال توازن السكر بالدم أو خلل بوظائف الكلى أو خلل بالغدد الكظرية.

لذا ينبغي دائماً فحص مستوى الصوديوم المرتفع في الدم من قبل الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع للعلاج المناسب.

يُشار إلى أن الصوديوم هو معدن مهم يلعب دوراً أساسياً في توازن الماء ووظيفة الخلايا العصبية والعضلية.

• معدن مهم يلعب دوراً أساسياً في توازن الماء ووظيفة الخلايا العصبية والعضلية.