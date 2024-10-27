خبراء تغذية ينصحون بالمكسرات: صديقة لمرضى السكري

تُعد المكسرات صديقة لمرضى السكري من النوع الثاني لغناها بالعناصر المغذية مثل البروتينات والأحماض الدهنية الصحية والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، ولكنها منخفضة في الكربوهيدرات، وبالتالي فهي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

وحسب الجمعية الألمانية للتغذية، تمثل المكسرات بديلاً صحياً للوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات (مثل رقائق البطاطس)، والتي تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يُشكل خطراً على مرضى السكري من النوع الثاني. وعن الكمية الصحية، أوضحت الجمعية أنه يكفي تناول المكسرات بكمية تراوح من 25 إلى 30 غراماً للاستفادة من مزاياها الصحية من دون إمداد الجسم بالسعرات الحرارية بشكل مفرط؛ لأن المكسرات تمتاز بمحتواها العالي من السعرات الحرارية. ومن المهم أن تكون المكسرات غير مملحة أو محلاة بالسكر.

ويمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

• 30 غراماً، الكمية الصحية يومياً، دون إفراط.