سعر السيارة الجديدة يساوي ثروة.. فيراري تطلق أقوى موديلاتها على الإطلاق

بأقوى موديلاتها على الإطلاق تطل شركة فيراري الشهيرة، إذ أطلقت الشركة الإيطالية أيقونتها F80 الجديدة، التي تزأر بقوة تبلغ 1200 حصان يولدها نظام دفع هجين يتألف من محرك احتراق داخلي V6 ومحركين كهربائيين، مع بطارية 800 فولت سعة 3ر2 كيلووات ساعة.

وأشارت فيراري إلى أنه بفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة F80 الخارقة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 15ر2 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

وتأتي F80 الجديدة من فئة الهايبر كار بطول 84ر4 مترات وعرض 06ر2 متر، وقاعدة عجلات بطول 67ر2 متر، بينما يصل الوزن الفارغ إلى 1525 كجم.

وتتميز F80 الجديدة بخطوط تصميمية هجومية وملامح شرسة على المقدمة، مع فتحات تهوية على حيز المحرك، بالإضافة إلى السقف المصنوع من ألياف الكربون والجناح الخلفي والمصابيح الخلفية النحيفة، فضلاً عن عناصر أيروديناميكية بمفهوم مستوحى من عالم سباقات الفورمولا 1.

وجهزت السيارة بمقاعد رياضية «1+1»، ومقصورة مستوحاة من موديلات السباقات. وتعتمد السيارة على هيكل مصنوع من ألياف الكربون ومواد تركيبية. ومن التجهيزات الفائقة، التي توفرها السيارة، الإطارات المصممة خصيصاً لها من ميشلان والمكابح الفائقة.

ويقتصر إنتاج F80 الخارقة على 799 نسخة فقط نظير سعر يبلغ 6ر3 ملايين يورو.