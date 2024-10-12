تعديل النظام الغذائي.. وصفة الراحة من «التهاب المعدة»

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض التمثيل الغذائي بأن التهاب المعدة هو التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، والذي يحميها من حمض المعدة.

وأوضحت أن أعراض التهاب المعدة تتمثل في آلام المعدة والشعور بالامتلاء والغثيان.

وإلى جانب العلاج الدوائي (المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون)، يمكن أيضاً مواجهة التهاب المعدة من خلال تعديل النظام الغذائي؛ إذ ينبغي الابتعاد عن الأطعمة التي تتسبب في تهيج المعدة، مثل الأطعمة الحارة والدهنية والمقلية، إضافة إلى الأطعمة، التي تسبب انتفاخ البطن مثل الفول والبازلاء أو الملفوف. ومن المهم الابتعاد عن المواد الغذائية والمنتجات الجاهزة والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الكحولية.

وينصح بتناول الأطعمة قليلة الدسم والخضراوات المطبوخة على البخار، وكذلك اللحوم قليلة الدسم مع مراعاة تناولها مسلوقة أو مطبوخة على البخار وأن تكون متبلة بشكل معتدل.

وينبغي أيضاً تقليل حجم حصة الطعام، لذا ينصح بتناول خمس أو ست وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة على مدار اليوم، مع مراعاة ألا يكون الطعام ساخناً جداً.