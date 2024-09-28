أبرز علامة تنذر بالإصابة بنوبة قلبية.. كل دقيقة لها ثمنها

يحذر أطباء مؤسسة القلب الألمانية من بعض العلامات التي تنذر بالإصابة بنوبة قلبية، والتي من أبرزها الشعور بألم مفاجئ وشديد في الصدر؛ خلف عظمة الصدر غالباً، والذي يظهر في حالة الراحة ويستمر لمدة تزيد على خمس دقائق.

ويمكن أن يمتد الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال الذراعين، لاسيما الذراع اليسرى. كما يشمل الألم الجزء العلوي من البطن والظهر والرقبة والفك وألواح الكتف.

أما بالنسبة إلى النساء، فغالباً ما ينتشر ألم الصدر إلى الظهر والجزء العلوي من البطن، وهناك خطر الخلط بينه وبين آلام المعدة.

ويشدد أطباء مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لتلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب؛ لأن كل دقيقة لها ثمنها، إذ إن انسداد الأوعية الدموية يتسبب في عدم إمداد عضلة القلب بالأكسجين على نحو كاف. وكلما طالت هذه الحالة، ماتت المزيد من أنسجة عضلة القلب، ما يرفع خطر الإصابة بقصور القلب.

ويمكن أن تتحول النوبة القلبية تتحول إلى رجفان بطيني في أي وقت؛ إذ ينبض القلب بشكل فوضوي تماماً، بمعدل أكثر من 300 مرة في الدقيقة. وفي غضون ثوان قليلة يمكن أن يتوقف القلب.