طبيب عظام ألماني يحذر من خطورة الأحذية الضيقة.. لهذا السبب

حذر طبيب العظام الألماني توماس شنايدر من خطورة الأحذية الضيقة على صحة القدم؛ مشيراً إلى أنها ترفع خطر الإصابة بالقدم المفلطحة التي تندرج ضمن تشوهات الأقدام المكتسبة في مرحلة البلوغ؛ فعندما تتعرض أصابع القدم للانضغاط، تسترخي عضلات القدم القصيرة وأربطة مقدمة القدم وتنجرف عظام مشط القدم بعد ذلك وتتسع مقدمة القدم، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الشعور بألم على المدى الطويل.

وتعد النساء أكثر عُرضة للإصابة بالقدم المفلطحة؛ لأن أحذيتهن غالباً ما تكون ذات موديل أضيق أو ذات كعب عال، ما يضع وزناً أكبر على مقدمة القدم وأصابع القدم.

ولتجنب الإصابة بهذا التشوه، ينبغي ارتداء حذاء ذي مقاس مناسب، أي ليس ضيقاً جداً أو واسعاً للغاية.

ولاختيار حذاء مناسب، أوصى طبيب العظام الألماني بمراعاة توقيت الشراء؛ إذ ينبغي شراء الحذاء في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، وليس في الصباح؛ نظراً لأن حجم القدم يتغير على مدار اليوم؛ على سبيل المثال لأنها تنتفخ. وبالتالي قد يكون الحذاء، الذي يكون مناسباً عند تجربته في الصباح، ضيقاً في المساء، ومن ثم غير مريح.

ويوفر الحذاء المثالي مساحة لأصابع القدم بينما يوجهها ويحتضن الكعب بشكل جيد. كما ينبغي أن يكون النعل مسطحاً ومرناً حتى يتمكن من التدحرج بشكل طبيعي.