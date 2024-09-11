اعتقاد شائع خاطئ عن معجون الأسنان.. طبيب مختص يوضح السبب

يسود بين الكثيرين اعتقاد بضرورة تغيير معجون الأسنان بانتظام. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح طبيب الأسنان الألماني البروفيسور شتيفان تسيمر أن هذا الاعتقاد الشائع بين الكثيرين يقوم على فكرة أن البكتيريا الموجودة في الفم تعتاد مع مرور الوقت على تركيبة معجون الأسنان، ما يُفقده قدرته على التنظيف.

وأضاف أن هذا الاعتقاد خاطئ، معللاً ذلك بأن معاجين الأسنان لا تختلف فيما بينها كثيراً؛ حيث إنها متشابهة جداً على الأقل فيما يتعلق بموادها الأساسية.

ومن ناحية أخرى، أشار طبيب الأسنان الألماني إلى أن معجون الأسنان المثالي ينبغي أن يوفر حماية جيدة ضد تسوس الأسنان؛ لذا ينبغي أن على الفلورايد بتركيز 1450 جزءاً في المليون.

ومن المهم أيضاً اختيار معجون أسنان يلبي الاحتياجات الشخصية، فعلى سبيل المثال ينبغي استعمال معجون أسنان يكافح جير الأسنان في حال المعاناة من جير الأسنان.

وإذا كان المرء يعاني من حساسية الأسنان، فينبغي استعمال معجون مخصص للأسنان الحساسة.

وإذا كان لون الأسنان يتغير بسرعة بسبب القهوة والشاي وتدخين السجائر، فينبغي استعمال معجون أسنان يعمل على تبييض الأسنان.