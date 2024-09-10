لمواجهة حرقة المعدة.. طبيب ألماني يقدم 4 نصائح

أفاد رئيس الرابطة المهنية لأطباء الجهاز الهضمي في ألمانيا، الدكتور أولريش تابه، بأن التجشؤ المستمر ينذر بالإصابة بحرقة المعدة، والتي تحدث بسبب ضعف العضلة، التي تغلق مدخل المعدة، مشيراً إلى أنه بسبب ضعف هذه العضلة يتدفق حمض المعدة ومحتويات المعدة الأخرى بشكل متكرر إلى المريء؛ ما يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي الحساس هناك، والنتيجة هي شعور بالحرقان خلف عظمة الصدر، والذي يمكن أن يمتد إلى الرقبة، إلى جانب التجشؤ الحامضي.

ولمواجهة حرقة المعدة، يقدم الدكتور أولريش تابه بعض النصائح، ومنها:

- تعديل النظام الغذائي؛ والابتعاد عن الوجبات الدسمة والأطعمة الحريفة والأطعمة شديدة الحموضة مثل صلصة الخل، وكذلك المشروبات الغازية.

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، لاسيما قبل الذهاب إلى الفراش؛ لأنه عند الاستلقاء على السرير مع معدة ممتلئة تدفع الجاذبية حمض المعدة نحو الأعلى باتجاه المريء.

- من المهم عدم الإفراط في تناول الكافيين مع الإقلاع عن التدخين.

- تجنب التوتر النفسي.

وفي حال تكرار المعاناة من حرقة المعدة، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ لأنها قد تنذر حينئذ بالإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.