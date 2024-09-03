العلامات التجارية العالمية تستعرض منتجاتها خلال "أسبوع دبي للموضة"

يواصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظّمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، فعاليات يومه الثالث من نسخته الجديدة لربيع وصيف 2025.

ويشارك عدد من العلامات التجارية العالمية أبرزها المجموعة الإسبانية والاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة وعلامات الأزياء الهندية، بالإضافة إلى عدد من المصمّمين من الدول العربية، ويهدف المعرض لبلوغ آفاق جديدة في القطاع، عبر تعزيز التبادل الثقافي ودعم النمو المستدام من خلال دمج الأزياء التقليدية بإبداع التصاميم العصريّة.

وأكد سعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة خلال زيارته معرض "لا مودا إتاليانا: دبي إدشن" - المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يقام على هامش أسبوع دبي للموضة -.. أن المعرض الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع أسبوع دبي للموضة يفخر بمشاركة 25 علامة أزياء إيطالية لاستعراض مجموعة منوعة من المنتجات التي تبرز التصاميم الإيطالية وإرث إيطاليا الثقافي العريق.

وتستمرّ فعاليات أسبوع دبي للموضة، وهو حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة والذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي لغاية 7 سبتمبر 2024.