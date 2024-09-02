نصائح لمواجهة ضغط الأذن خلال الرحلات الجوية

يعاني بعض الأشخاص خلال الرحلات الجوية انخفاض ضغط الأذن أثناء هبوط الطائرة. فما سبب ذلك وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني، الدكتور بيرنهارد يونجه - هولسينغ، أن الشعور بالضغط في الأذن يحدث عندما لا يكون ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في المنطقة المحيطة متماثلين، ولا تقوم قناة إستاكيوس، التي تربط الأذن الوسطى بالحلق وتتحكم في ضغط الهواء في الأذن، بمعادلة الضغط على نحو سريع.

وأضاف أنه بعد إقلاع الطائرة ينخفض أثناء الصعود ضغط الهواء في المنطقة المحيطة، ما يخلق ضغطاً زائداً في الأذن، ولكن يمكن التخلص منه بسهولة تامة، ولهذا السبب نادراً ما تحدث المشكلات في هذه الحالة.

أما عند هبوط الطائرة فيحدث أثناء النزول عكس ذلك؛ إذ يزداد ضغط الهواء من الخارج، ما يخلق ضغطاً منخفضاً في الأذن؛ إذ تنقبض الأغشية المخاطية وطبلة الأذن؛ كما لو كانت تحت كوب الشفط.

وأضاف الدكتور يونجه - هولسينغ أن معظم الناس ليست لديهم مشكلات في معادلة الضغط، لكن أي شخص يعاني سيلاناً في الأنف أو أعراض حساسية أو عدوى في الأذن الوسطى أو انحرافاً في الحاجز الأنفي يمكن أن يواجه هذا الأمر.

لذا يتعين على أي شخص يعاني إحدى هذه المشكلات البدء في معادلة الضغط بنفسه مع بداية الهبوط. ومَن يعاني سيلان الأنف أو أعراض الحساسية، يتعين عليه استخدام رذاذ الأنف المضاد للاحتقان.

وأشار الدكتور يونجه - هولسينغ إلى أن الالتهابات أو الحساسية تؤدي إلى التهاب الأغشية المخاطية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد قناة إستاكيوس، وبالتالي لا تفتح وتغلق بشكل صحيح. وفي الحالات القصوى يمكن أن تتمزق طبلة الأذن إذا لم تتم معادلة الضغط في الأذن.

وعن كيفية مواجهة انخفاض الضغط في الأذن أثناء الهبوط، أوصى الدكتور يونجه - هولسينغ بالقيام بالتثاؤب أو المضغ أو البلع أو التحدث؛ إذ تؤدي حركات الفك إلى فتح قناة إستاكيوس، ما يعمل على معادلة الضغط.

ويمكن أيضاً معادلة الضغط في الأذن من خلال ما يعرف بمناورة «فالسالفا». وللقيام بها ينبغي القيام بالشهيق، ثم إبقاء الفم والأنف مغلقين مع محاولة الزفير ضد المقاومة.

كما يمكن الاستعانة بسدادات أذن خاصة؛ التي تتمثل مهمتها في إبقاء ضغط الهواء المتصاعد من الخارج بعيداً عن الأذن.

• الدكتور بيرنهارد يونجه - هولسينغ: حركات الفك تؤدي إلى فتح قناة إستاكيوس، ما يعمل على معادلة الضغط.