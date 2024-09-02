«كلور» حمامات السباحة.. خطر على البشرة

أوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن ماء الكلور في حمامات السباحة يهاجم البشرة؛ إذ يُحدث خللاً في الرقم الهيدروجيني (pH)، ما يؤدي إلى تهيج البشرة ووقوعها فريسة للجفاف.

ولتجنب ذلك، أوصت بالاستحمام فور الخروج من حمام السباحة مع مراعاة استخدام زيوت استحمام غنية بالدهون لترطيب البشرة.

وبعد الاستحمام، ينبغي تجفيف الجلد من خلال التربيت عليه بلطف ورفق؛ نظراً لأن الفرك بشدة سيسلب الدهون من البشرة.

وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي العناية بالبشرة بواسطة مستحضرات العناية المرطبة، التي تحتوي مثلاً على الغليسرين أو الألو فيرا.