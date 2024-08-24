تشوهات أسنان الأطفال أكثر من مجرد مشكلة جمالية

قالت مبادرة «Pro Dente» الألمانية إن تشوهات الأسنان لدى الأطفال تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنها لا تحرم الأطفال الابتسامة الجميلة فحسب، بل تشكل أيضاً تحدياً كبيراً للعناية بالأسنان، ما يرفع بدوره خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

وأوضحت المبادرة المعنية بصحة الأسنان أن تشوهات الأسنان لدى الأطفال قد ترجع إلى أسباب عديدة، أبرزها العيوب الخلقية، واستعمال اللهّاية ومص الإبهام ونمط البلع غير الصحيح والتنفس من الفم.

وينبغي للوالدين استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن عند ملاحظة العلامات الدالة على تشوهات الأسنان لدى الأطفال، والمتمثلة في انحراف الأسنان وتراكبها، ووجود فجوات كبيرة بين الأسنان والفقدان المبكر للأسنان اللبنية.

وغالباً ما تتم مواجهة تشوهات الأسنان لدى الأطفال بوساطة تقويم الأسنان الثابت أو المتحرك، وفي حالة الفقدان المبكر للأسنان اللبنية، يتم استخدام حافظات المسافة، التي تحول دون تحرك أسنان الطفل باتجاه الفراغ، الذي تركته الأسنان التي سقطت قبل الأوان.