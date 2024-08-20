"إنتيريرز الإمارات" تُطلق تشكيلة "نيو- كلاسيك" الرائعة من أبرز العلامات التجارية العالمية الرائدة

"إنتيريرز الإمارات" Interiors UAE العلامة التجارية الشهيرة والرائدة في عالم المفروشات وقطع الأثاث والديكور المنزلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت نقلةً نوعية في عالم التصميم الداخلي، من خلال إطلاقها مجموعة متميزة من تصاميم تشكيلة "نيو- كلاسيك" الجديدة ذات الطراز الكلاسيكي-الحديث. تجمع هذه المجموعة الحصرية بين الأناقة التقليدية والتصاميم الحديثة بسلاسة، مع قطع أثاث ومفروشات من علامات تجارية عالمية بارزة مثل Michael Amini وTheodore Alexander وA.R.T. Furniture، حيث وضعت كل واحدة من هذه العلامات الشهيرة خبرتها ورؤيتها الفريدة لابتكار تشكيلاتٍ تجمع بين الجمال الكلاسيكي والأسلوب العصريّ.

تعكس تشكيلة "نيو- كلاسيك" التزام "إنتيريرز الإمارات" بتقديم قطع أثاثٍ تجسد الأناقة الخالدة، حيث يلتقي التصميم الكلاسيكي بالحداثة الراقية في مجموعاتٍ صُمّمت بعنايةٍ فائقة واهتمامٍ بأدقّ التفاصيل، مع استخدام أفضل الموادّ ذات الجودة العالية.

أبرز القطع في هذه التشكيلة تحمل تواقيع علاماتٍ تجارية عالمية رائدة، مثل Michael Amini الشهيرة بمفروشاتها الفاخرة والمصمّمة بدقةٍ عالية. هذه العلامة التجارية حاضرة في عالم المفروشات منذ العام 1988، وتضفي على تشكيلة "نيو- كلاسيك" لمساتها الخاصة المستلهمة من السحر الهوليوودي والإبداع العالميّ. العلامة التجارية البارزة الأخرى هي Theodore Alexander التي استحضرت حِرفيتها وفنونها ودقّتها في التصميم لتقديم مجموعة قطعٍ متعدّدة الاستخدام، ترضي مختلف الأذواق وتناسب المنازل ذات الأجواء التقليدية والمعاصرة على حدّ سواء. أما A.R.T. Furniture الشهيرة بتصاميمها الفنية المتقنة والتزامها الثابت بالجودة العالية منذ العام 2003، فتضفي على التشكيلة الجديدة من "إنتيريرز الإمارات" لمسةً من الفخامة والغنى الثقافي العالمي، بفضل الحِرفية المتقنة والتفاصيل المدروسة بدقةٍ مبهرة.

في تعليقه على إطلاق تشكيلة "نيو- كلاسيك" الجديدة، قال رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتيريرز الإمارات": "نفتخر بتعاوننا مع علاماتٍ تجارية عالمية بارزة، مثل Michael Amini و Theodore Alexander وA.R.T. Furniture التي تضيف إلى تشكيلتنا الجديدة والفريدة تصاميم ذات أبعاد رائعة وجودة عالية".

تقدّم هذه التشكيلة الجديدة أكثر من مجرد لمسةٍ جمالية، فهي تجمع بين الأناقة والوظائف العملية لتلبية احتياجات الحياة اليومية، ما يضفي لمسةً من التألق إلى كل مساحة في المنزل. تشكيلة "نيو-كلاسيك" من "إنتيريرز الإمارات" مثالية للعملاء المميزين الذين يقدّرون التوازن بين الأصالة والتصميم العصريّ.

ندعو ممثلي وسائل الإعلام، ومصمّمي الديكور الداخلي، وجميع العملاء إلى اكتشاف روعة تشكيلة "نيو-كلاسيك" واختبار قدرتها المذهلة على تحويل المنازل إلى مساحاتٍ تتناغم فيها الأناقة مع الجمال بطريقةٍ استثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.interiorsfurniture.com