يعتبر الكالسيوم من العناصر الأساسية التي تشكل أساس بناء العظام والأسنان. ونقصه في الجسم يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وقوتها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن بعض الأطعمة الشائعة يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات الكالسيوم في الجسم.

إليك ستة أطعمة عليك التعامل معها بحذر:

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة بكثرة في المخبوزات والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة. هذه الدهون لا تزيد الوزن ومستويات الكوليسترول فحسب، بل تتداخل أيضًا مع امتصاص الكالسيوم. لذلك فإن الاستهلاك المستمر للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة يمكن أن يؤدي إلى نقص الكالسيوم.

القهوة

على الرغم من فوائدها، إلا أن الإفراط في تناول القهوة (4-5 أكواب يوميًا) يمكن أن يؤثر سلبًا على امتصاص الكالسيوم بسبب تأثير الكافيين المدر للبول.

السكر

يمنع السكر بكميات كبيرة، كما هو الحال في المشروبات الغازية والحلويات، البكتيريا المعوية من العمل بكفاءة، مما يعيق امتصاص الكالسيوم بشكل طبيعي.

الملح

الأطعمة الغنية بالملح، مثل المخللات واللحوم المدخنة والصلصات الجاهزة، تزيد من إفراز الكالسيوم في البول، مما قد يؤدي إلى نقصه.

الكحول

للكحول تأثير مدر للبول قوي، ويؤثر سلبًا على البكتيريا المعوية، وكلاهما يؤدي إلى فقدان الكالسيوم.

دقيق الشوفان

على الرغم من فوائده الصحية، إلا أن دقيق الشوفان يحتوي على حمض الفيتيك الذي يرتبط بالكالسيوم ويعيق امتصاصه.

نصيحة خبيرة تغذية

تشدد خبيرة التغذية الروسية إيلينا كورولكوفا، في لقاء مع صحيفة "فيشيرنيايا موسكفا"، على أهمية الحفاظ على مستويات الكالسيوم الطبيعية في الجسم لصحة العظام والأسنان. وتنصح بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المذكورة أعلاه، وتنويع النظام الغذائي لضمان الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من مصادر مختلفة.

باتباع هذه النصائح وتناول نظام غذائي متوازن، يمكنك الحفاظ على صحة عظامك وأسنانك لسنوات طويلة.