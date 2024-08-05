أبرز أسباب الإصابة بسرطان الرئة.. التدخين على رأسها

ذكرت خدمة معلومات السرطان التابعة لمركز أبحاث السرطان الألماني، أن سرطان الرئة يندرج ضمن أنواع السرطان الشائعة، مشيرة إلى أن التدخين يمثل السبب الرئيس للإصابة به. وأضافت الخدمة أن الأسباب الأخرى تشمل التعرض لمواد سامة مثل الأسبستوس ومركبات الزرنيخ والرادون، إضافة إلى تلوث الهواء.

وتتمثل أعراض سرطان الرئة في السعال الحاد والمستمر وزيادة البلغم، الذي قد يحتوي على دم، وضيق التنفس وقصر النفس والصفير المصاحب للتنفس والشعور بألم في الصدر، إضافة إلى التغيرات الطارئة على الأظافر مثل انتفاخها وزيادة سمكها، وانحناء أظافر اليد إلى الخارج. وتشمل الأعراض أيضاً آلام العظم وفقدان الوزن غير المبرر ونوبات الحمى والتعرق الليلي، إضافة إلى صعوبات البلع وبحة في الصوت، فضلاً عن الشعور العام بالضعف والهزال والتعب والإنهاك.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة (استئصال الورم) والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والعلاج المناعي.