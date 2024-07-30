تغريم موقع بوكينغ 446 مليون دولار لهذا السبب في إسبانيا

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية اليوم (الثلاثاء)، أنها فرضت غرامة قدرها 446,45 مليون دولار على منصة حجوزات السفر الهولندية «بوكينغ» Booking، بسبب «إساءة استخدام مركز مهيمن» على حساب قطاع الفنادق الإسباني.

وأوضح ناطق باسم الهيئة لـ«وكالة فرانس برس» أنّ هذه الغرامة هي الأعلى التي تفرضها الهيئة الوطنية للأسواق والمنافسة على الإطلاق.

وأكدت الهيئة أنّ بوكينغ «أساءت استخدام موقعها المهيمن» من خلال «فرض عدد معين من الشروط التجارية غير العادلة على الفنادق الإسبانية».

وأشارت إلى أنّ المنصة، ومن خلال القيام بذلك، منعت «منافسة وكالات سفر أخرى عبر الإنترنت» كوسطاء «لحجز فنادق في البلاد»، مما يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي.

وأدى ذلك إلى إقدام المنظمة على فرض غرامتين بقيمة 223,33 مليون دولار لكل منهما، إحداهما بسبب الشروط غير العادلة المفروضة على الفنادق، والأخرى بسبب القيود المفروضة على وكالات السفر الأخرى.

وأكدت الهيئة أنّ «العقوبة الإجمالية تصل إلى 446,6 مليون دولار»، موضحةً أنها أرفقت هذه الغرامة بـ «عدد معين من الالتزامات» لضمان «وقف» هذه الممارسات في المستقبل.

وأعلنت منصة حجز الفنادق الهولندية فتح هذا التحقيق في فبراير، أي قبل أسبوعين من دخول القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أنها تواجه غرامة قدرها 530 مليون دولار (489 مليون يورو).

وأشارت «بوكينغ» إلى أنها «ستستأنف هذا القرار»، في حال اتُّخذ، من خلال التشكيك في حق هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية بفرض هذه الغرامة، فيما يتعلق بقواعد القانون الأوروبي للأسواق الرقمية المطبقة على المستوى الأوروبي.

وقالت الشركة في بيان إن قانون الأسواق الرقمية «هو المنتدى المناسب لمناقشة وتقييم المخاوف الرئيسية التي تثيرها أثارتها هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية».