الشركة رقم 1 في مبيعات السيارات بالعالم.. العملاق الياباني يحافظ على الصدارة

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب، عملاق صناعة السيارات اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، أن مجموعتها باعت 16ر5 ملايين سيارة في أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقة بذلك على منافستها الألمانية فولكس فاجن إيه جي، لتحتفظ بالمركز الأول على قائمة المبيعات العالمية للعام الخامس على التوالي.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، إنه رغم هذا الإنجاز، تراجعت مبيعات الشركة العالمية في الفترة من يناير وحتى يونيو، إضافة إلى مبيعات شركة دايهاتسو موتور لتصنيع السيارات الصغيرة وشركة صناعة الشاحنات هينو موتورز التابعة لها بنسبة 7ر4 % عن العام السابق بسبب توقف الإنتاج بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بالجودة وتباطؤ حركة مبيعاتها في الصين.

ووفقا لشركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، بلغ حجم مبيعات الشركة خلال نفس الفترة 35ر4 ملايين سيارة، في تراجع عن حجم مبيعاتها في العام السابق، والذي بلغ 37ر4 ملايين سيارة.

وقالت تويوتا إن حجم الإنتاج العالمي لمجموعتها تراجع بنسبة 8ر9 % إلى 07ر5 ملايين سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأعلنت المجموعة عن تراجع مبيعاتها المحلية بنسبة 32 % إلى 823595 سيارة، بعد إيقاف دايهاتسو لانتاجها بشكل مؤقت لاكتشاف تزوبر للبيانات في اختبارات السلامة.

يشار إلى أن شركة دايهاتسو موتور المتخصصة في صناعة السيارات الصغيرة استأنفت عملياتها في جميع مصانع التجميع المحلية في أوائل مايو الماضي بعد توقف مصانعها في ديسمبر.