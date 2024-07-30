ثعبان بحر مشوي يقتل امرأة ويصيب 140 بالمرض

تسبب ثعبان بحر مشوي، وهو أحد الأطباق الصيفية الشهيرة في اليابان، في تسمم غذائي في أحد المتاجر الكبرى أدى إلى وفاة امرأة وإصابة أكثر من 140 شخصاً بالمرض، كما أعلن مدير المكان.

وقدّم شينجي كانيكو مدير متجر «كيكيو» في يوكوهاما، الواقعة على مسافة ساعة من طوكيو، اعتذاراته بعدما أصيب زبائن اشتروا الأسبوع الماضي وجبات تحتوي على ثعبان بحر مشوي، بالقيء والإسهال.

وقال كانيكو لصحافيين أمس (الاثنين) إن إحدى الزبائن، أورد أنها امرأة في التسعينات من العمر، توفيت، مقدّماً «تعازيه الصادقة».

وتضمّنت الوجبات ثعبان بحر مطبوخاً على طريقة «كاباياكي» التقليدية... مشوي ومغطى بمزيج من صلصة الصويا.

ويحظى ثعبان البحر الذي يُستهلك في كل أنحاء العالم، بشعبية خاصة في آسيا، وتظهر بقايا موجودة في المقابر اليابانية أنه مستهلك في الأرخبيل منذ آلاف السنين.

وأوضح متجر «كيكيو» أن تحقيقاً أجراه المسؤولون الصحيّون كشف وجود نوع من البكتيريا يسمى المكورات العنقودية الذهبية في المنتجات.

وكان مطعم إيسيسادا الواقع في طوكيو والذي يدير جناحاً داخل متجر «كيكيو»، مسؤولاً عن طهو منتجات ثعبان البحر وبيعها.